"Bonjour ! Avec vous" vendredi 5 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Vendredi 5 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 5 juin 2026 :

Êtes-vous prêts à louer des appareils d'électroménager ?

Louer son électroménager ou ses outils de bricolage, est-ce une bonne idée pour augmenter son pouvoir d'achat ? Un spécialiste Conso vous répondra en direct.

Participez au sondage en ligne : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous/

La folie du poulet

C'est la viande préférée des français. Comment le choisir, comment le cuisiner, pourquoi une telle mode de fast-food au poulet ?

Le chef du Meurice vous répondra en direct dans l'émission.