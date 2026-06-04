"Bonjour ! Avec vous" vendredi 5 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire vendredi 5 juin 2026 :
Êtes-vous prêts à louer des appareils d'électroménager ?
Louer son électroménager ou ses outils de bricolage, est-ce une bonne idée pour augmenter son pouvoir d'achat ? Un spécialiste Conso vous répondra en direct.
Participez au sondage en ligne : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous/
La folie du poulet
C'est la viande préférée des français. Comment le choisir, comment le cuisiner, pourquoi une telle mode de fast-food au poulet ?
Le chef du Meurice vous répondra en direct dans l'émission.