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Sommaire de "50' Inside" samedi 6 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 160
Sommaire de "50' Inside" samedi 6 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 6 juin 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu Le prince Harry n’a pas été invité au mariage de son cousin ce week-end au Royaume-Uni.

Secret Actu Le grand bal « Marie-Antoinette » au Château de Versailles.

Le portrait Les souvenirs de l’ancienne top model Estelle Lefébure.

La Story Florence Foresti, l’humoriste devenue un phénomène.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction Ibiza pour le coup d'envoi de l'été

Comment l’île star des Baléares s’est-elle préparée au retour du soleil et des vacanciers ?

Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 09:44
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05 juin 2026 - 09:39 Magazines

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