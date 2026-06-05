"Faites entrer l'accusé" : Affaires Valentin Marcone et Thierry Cahuzac sur RMC Découverte dimanche 7 juin 2026

Dimanche 7 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré aux affaires Valentin Marcone et Thierry Cahuzac : « Paranoïa en série ».

Valentin Marcone et Thierry Cahuzac. Un homme persécuté par ses employeurs, un autre par sa propre famille. Ils en étaient persuadés tous les deux, au point de ruminer leur ressentiment des années durant. Deux personnalités paranoïaques qui n'ont trouvé qu'une solution pour soulager leur obsession : tuer.

Le 11 mai 2021, aux Plantiers, dans les Cévennes (Gard), Valentin Marcone abat Luc Tessonnière, son patron, et Martial Guérin, un collègue. Le "forcené des Cévennes" aurait pu continuer à tuer tous ceux dont le nom figurait sur sa liste noire, si la gendarmerie n'avait pas mis un terme à sa cavale de trois jours.

Quant à Thierry Cahuzac, il a tué, le 23 août 2023, ses parents et ses beaux-parents, à Perpignan et au Boulou. Quatre retraités sont morts parce que cet homme en voulait à sa mère de l'avoir orienté en CAP de restauration quand il était en classe de cinquième !

Comme des cocottes-minute, ces personnalités paranoïaques ont retenu et ressassé leur rancœur pendant des années, avant d'exploser et de commettre l'irréparable. Un mécanisme que le Dr Daniel Zagury expliquera en plateau.

Personnalité paranoïaque ou délire paranoïaque ? Ce trouble mental est-il curable ? Quand s'inquiéter ? À voir…