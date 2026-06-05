recherche
Magazines

"Faites entrer l'accusé" : Affaires Valentin Marcone et Thierry Cahuzac sur RMC Découverte dimanche 7 juin 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 212
"Faites entrer l'accusé" : Affaires Valentin Marcone et Thierry Cahuzac sur RMC Découverte dimanche 7 juin 2026

Dimanche 7 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré aux affaires Valentin Marcone et Thierry Cahuzac : « Paranoïa en série ».

Valentin Marcone et Thierry Cahuzac. Un homme persécuté par ses employeurs, un autre par sa propre famille. Ils en étaient persuadés tous les deux, au point de ruminer leur ressentiment des années durant. Deux personnalités paranoïaques qui n'ont trouvé qu'une solution pour soulager leur obsession : tuer.

Le 11 mai 2021, aux Plantiers, dans les Cévennes (Gard), Valentin Marcone abat Luc Tessonnière, son patron, et Martial Guérin, un collègue. Le "forcené des Cévennes" aurait pu continuer à tuer tous ceux dont le nom figurait sur sa liste noire, si la gendarmerie n'avait pas mis un terme à sa cavale de trois jours.

Quant à Thierry Cahuzac, il a tué, le 23 août 2023, ses parents et ses beaux-parents, à Perpignan et au Boulou. Quatre retraités sont morts parce que cet homme en voulait à sa mère de l'avoir orienté en CAP de restauration quand il était en classe de cinquième !

Comme des cocottes-minute, ces personnalités paranoïaques ont retenu et ressassé leur rancœur pendant des années, avant d'exploser et de commettre l'irréparable. Un mécanisme que le Dr Daniel Zagury expliquera en plateau.

Personnalité paranoïaque ou délire paranoïaque ? Ce trouble mental est-il curable ? Quand s'inquiéter ? À voir…

Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 14:19
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; : Alex Lutz invité du Portrait de la Semaine dimanche 7 juin 2026 sur TF1

"Sept à Huit" : Alex Lutz invité du Portrait de la Semaine dimanche 7 juin 2026 sur TF1

05 juin 2026 - 14:33

Sur le même thème...

&quot;Sept à Huit&quot; : Alex Lutz invité du Portrait de la Semaine dimanche 7 juin 2026 sur TF1

"Sept à Huit" : Alex Lutz invité du Portrait de la Semaine dimanche 7 juin 2026 sur TF1

05 juin 2026 - 14:33

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 6 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 6 juin 2026 sur TF1, les reportag…

05 juin 2026 - 09:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...