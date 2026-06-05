"Enquête Exclusive" dimanche 7 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 7 juin 2026 à 23:15 sur M6, Bernard de la Villardière présentera un numéro inédit du magazine "Enquête exclusive" dont le thème sera : « Nouvelles richesses, nouvelles fractures : tensions extrêmes en Afrique du Sud ».

Depuis la fin de l’apartheid, il y a trente ans, l’Afrique du Sud s’est profondément transformée. Portée par des politiques de discrimination positive, une nouvelle élite noire économique et politique a émergé : les « Black Diamonds ». Riches, influents, flamboyants, ils affichent leur réussite sans complexe.

Mais cette ascension nourrit aussi les rancœurs. Au fil des années, la minorité blanche a perdu une part de sa visibilité et de ses privilèges. Symbole de ce déclassement : de nombreux Blancs, tombés dans la précarité, vivent désormais dans des bidonvilles et dénoncent un « apartheid à l’envers », pointant notamment les lois favorisant l’emploi des Noirs. Des images qui alimentent les tensions et attisent les discours extrémistes.

Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est menacée par ces replis identitaires. D’autant que de nouvelles figures radicales émergent, comme Julius Malema. Ce leader populiste et marxiste reprend, à chacun de ses meetings, un chant appelant à tuer les Boers, les fermiers blancs. Face à ces provocations, ces derniers s’inquiètent et s’arment. Les plus radicaux ont même créé, au milieu du désert, une ville 100 % blanche : Orania, une enclave aux allures de camp retranché.

Tensions raciales, rivalités tribales, violences endémiques : immersion au cœur de la poudrière sud-africaine.