"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 juin 2026 sur France 3

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.
L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.
Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :
11:40 Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste, député européen.
11:50 Florence Portelli, vice-présidente des Républicains.
12:00 Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique.
Au sommaire :
La campagne présidentielle continue cette semaine avec le premier meeting de Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise. À gauche, le Parti socialiste propose une primaire double à des partenaires qui ne voulaient déjà pas participer à une simple primaire. À droite, Bruno Retailleau, patron des Républicains et candidat déclaré, ne parvient toujours pas à réunir sa famille politique derrière lui.
Derrière la course des présidentiables, il y a des programmes et des enjeux pour les Français. La transition écologique va-t-elle compter dans les choix des électeurs ? L’électrification à marche forcée se fera-t-elle pour éviter la crise énergétique liée aux conflits ? Au nom de la souveraineté alimentaire, va-t-on augmenter les rendements ? Santé contre productivité : faudra-t-il choisir ?
Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.