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"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 juin 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 185
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 juin 2026 sur France 3

Dimanche 7 juin 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste, député européen.

11:50 Florence Portelli, vice-présidente des Républicains.

12:00 Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique.

Au sommaire :

La campagne présidentielle continue cette semaine avec le premier meeting de Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise. À gauche, le Parti socialiste propose une primaire double à des partenaires qui ne voulaient déjà pas participer à une simple primaire. À droite, Bruno Retailleau, patron des Républicains et candidat déclaré, ne parvient toujours pas à réunir sa famille politique derrière lui.

Derrière la course des présidentiables, il y a des programmes et des enjeux pour les Français. La transition écologique va-t-elle compter dans les choix des électeurs ? L’électrification à marche forcée se fera-t-elle pour éviter la crise énergétique liée aux conflits ? Au nom de la souveraineté alimentaire, va-t-on augmenter les rendements ? Santé contre productivité : faudra-t-il choisir ?

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.

Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 14:29
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