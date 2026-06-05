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"Sept à Huit" : Alex Lutz invité du Portrait de la Semaine dimanche 7 juin 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 183
"Sept à Huit" : Alex Lutz invité du Portrait de la Semaine dimanche 7 juin 2026 sur TF1

Dimanche 7 juin 2026 à 19:30 sur TF1, le comédien Alex Lutz sera l'invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

Une âme artistique précoce. Le théâtre, la scène pour faire rire.

Dans son dernier spectacle, sacré Molière l’Humour, Alex Lutz accomplit l’exploit de nous faire pleurer mais surtout de nous faire rire de la disparition de son père. Mais avant lui, il y a aussi sa mère qui lui a inspiré le personnage de Catherine dans le drôlissime « Catherine et Liliane ».

Avec « Sexe, Grog et Rocking chair », il sera sur la scène du « Dôme de Paris », le 20 juin, puis en tournée dans toute la France.

Alex Lutz est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche 7 juin à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.

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