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"C pas si loin" vendredi 5 juin 2026 sur France 5, sommaire & invité du magazine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 214
"C pas si loin" vendredi 5 juin 2026 sur France 5, sommaire & invité du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce vendredi 5 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Ce vendredi 5 juin 2026, Karine Baste reçoit Stéphanie Isis Labeau-Caberia, autrice.

Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 16:09
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