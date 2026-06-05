"C dans l'air" vendredi 5 juin 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 5 juin 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 5 juin 2026 Aurélie Casse reçoit Steven Le Gouill, médecin hématologue, directeur des hôpitaux de l'Institut Curie, vice-président d'Unicancer.

Réunie cette semaine à Chicago, la Société américaine d’oncologie clinique a dévoilé, lors de son congrès annuel, plusieurs progrès majeurs dans le traitement des cancers, en particulier celui du pancréas.

Cette édition a notamment mis en lumière une percée significative grâce au Darasertib, développé par la start-up américaine Revolution Medicines, offrant ainsi aux patients plusieurs mois d'espérance de vie supplémentaires par rapport à la chimiothérapie classique. Une avancée technologique qui suscite et relance l'espoir de pouvoir soigner l'un des cancers les plus mortels au monde.

Avec Steven Le Gouill, Aurélie Casse évoquera les enjeux autour de ce nouveau traitement, les ambitions de l'Institut Curie en matière de cancérologie, ainsi que la place grandissante de la Chine comme acteur clé de la recherche médicale.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Paul Gogo, journaliste, ancien correspondant indépendant en Russie.

Lucas Menget, grand reporter, spécialiste des relations internationales.

Laura Kayalin, correspondante défense pour Politico Europe.

Le thème de l'émission :

Ukraine : pourquoi Zelensky écrit-il à Poutine ?

Un face à face pour mettre fin à la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé jeudi une rencontre à son homologue russe Vladimir Poutine dans une lettre ouverte, suggérant également un « cessez-le-feu complet » le temps de négocier pour mettre fin à la guerre. Cette séquence intervient alors que les frappes russes sur Kiev se sont intensifiées, tandis que l’Ukraine revendique des opérations en profondeur contre des cibles stratégiques russes.

Dans ce contexte de surenchère militaire, Kiev cherche à apparaître en position d’initiative. Les autorités ukrainiennes multiplient les signaux de capacité de riposte. Côté russe, le pouvoir affiche sa détermination, mais fait face à une pression militaire, économique et diplomatique accrue, qui nourrit l’idée d’un Kremlin plus acculé qu’au début du conflit. Hier soir, Vladimir Poutine a même concédé quelques fragilités de son système de défense anti-aérien. Il a également envisagé d’étendre l’utilisation du missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) Orechnik.

De son côté, Donald Trump s’est dit « ravi » qu'une rencontre entre les présidents russe et ukrainien puisse avoir lieu, affirmant que les deux pays devront malgré tout faire des compromis.

À Paris, un couple de Russes exilés, Aleksei Ishimov et Nadezhda Ishimova, raconte un parcours marqué par la peur et la séparation. Elle travaillait pour le QG de Alexei Navalny, figure de l’opposition au Kremlin, mort en prison en 2024. Contraints de fuir, ils ont traversé plusieurs pays avant d’être séparés aux États-Unis par les procédures migratoires, puis de se retrouver en France, où ils vivent aujourd’hui dans un village, loin de la répression du régime russe.

Plus au nord, la Lettonie se vit en première ligne. Le gouvernement impose progressivement l’enseignement en letton dans les écoles, y compris dans les établissements russophones, pour limiter l’influence de Moscou. Une réforme sensible dans un pays où la minorité russophone est importante, et où les autorités redoutent toute instrumentalisation politique venue de Russie.

Cette proposition de rencontre par Volodymyr Zelensky avec Vladimir Poutine peut-elle aboutir à une avancée majeure de la fin du conflit en Ukraine ? L’exil est-il devenu la seule alternative pour les figures critiques du régime en Russie ? À quel point la Russie est-elle influente en Lettonie ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.