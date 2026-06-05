"28 minutes" vendredi 5 juin 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 5 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Jean Quatremer, journaliste, spécialiste des questions européennes,

Catherine Tricot, directrice de la revue Regards,

Blanche Leridon, directrice des études France de l’Institut Montaigne,

Pascal Gros, dessinateur de presse.

Hongrie : vers une "nouvelle ère" avec l’Union européenne ?

Péter Magyar, premier ministre hongrois, élu aux élections législatives d'avril, débute son mandat par deux mesures à destination de ses “grands partenaires en Europe occidentale”, notamment la levée du veto hongrois quant à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

Lyhanna : un système judiciaire en faillite ?

Vendredi 5 juin, Sébastien Lecornu a réuni les ministres de l’Intérieur et de la Justice pour évoquer les dysfonctionnements dans l’affaire Lyhanna. La petite-fille avait disparu le 29 mai à Fleurance (Gers), et un corps, qui pourrait être le sien, a été retrouvé à quinze kilomètres de là. Le principal suspect, mis en examen, avait déjà fait l’objet de plusieurs signalements et plaintes pour viols et violences sexuelles perpétrées contre des mineurs.

Renaud Dély recevra Manal Salamé, écrivaine, poète et photographe. Elle publie “Habibi Beyrouth” aux éditions La Tribu. Dans ce roman, elle retrace le parcours à travers le Liban de son alter ego, Amal.

Les célébrations de la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions ont été émaillées de dégradations et d’affrontements avec les forces de l’ordre. Jordan Bardella y perçoit des scènes de “guerre civile”, tandis que Laurent Nuñez défend son dispositif sécuritaire. C'est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Mardi 2 juin, l’émission “Appel à témoins”, diffusée sur M6, a reçu un prêtre qui dévoilait les confessions de Xavier Dupont de Ligonnès. Il s’est avéré que le prêtre n’en était pas un, et que la confession avait été montée de toutes pièces. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur les violences xénophobes en Afrique du Sud, les photos de la semaine sélectionnées par les invités, ainsi que le “Monde des choses”, où David Castello-Lopes s’intéresse aux secrets de fabrication des cannelés.