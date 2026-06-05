"Quotidien" vendredi 5 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 5 juin 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 5 juin 2026 :

Gabrielle Halpern, pour son livre « Intelligence artificielle : et l'homme créa Dieu » aux éditions Hermann.

Grand Corps Malade, pour son dernier single « J'en ai pas encore fini ».