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"13h15 le samedi" : Une maison partagée, une colocation pour séniors, ce 6 juin 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 juin 2026 175
"13h15 le samedi" : Une maison partagée, une colocation pour séniors, ce 6 juin 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 6 juin 2026 sur France 2, une initiative originale de colocation senior pour lutter contre l'isolement des personnes âgées.

Dans le Vaucluse, "13h15 le samedi" a visité une colocation pas comme les autres, où la moyenne d'âge tourne autour de 90 ans. Un projet imaginé par Chloé Richard pour que vieillesse rime avec autonomie, amitié, activités et joie de vivre.

Une maison partagée

Qui a dit que la vieillesse était la fin d’un cycle ? Pour Laurence, Paule, Pierre et Nicole, c’est au contraire le début d’une nouvelle vie. Elles étaient agricultrice, commerçante, mère au foyer, lui militaire puis moniteur d’auto-école : rien ne les destinait à se rencontrer et encore moins à vivre ensemble…

Un combat contre la solitude

Mais c’était sans compter le rêve de Chloé Richard, ancienne assistante sociale, et son combat contre la solitude… Un gros crédit, des travaux, et le projet de cette maison de vie partagée dans le Vaucluse s'est enfin réalisé.

Un document signé Anne-Claire Danel, Benjamine Jeunehomme et Benoît Sauvage / Francetv presse.

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