"Sept à Huit" dimanche 7 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 7 juin 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les folies fermières

Sept à Huit va vous faire découvrir un cabaret monté par un couple d'agriculteurs pour sauver leur ferme.

Les 24H des tracteurs tondeuses

Une course spectaculaire en tracteur tondeuse, un millier de pilotes dans des conditions extrêmes...

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Rush sur l'électrique

En pleine flambée du prix des carburants, rush sur les voitures électriques d'occasion, comment faire des affaires ?

Saint-Barth

Vie dorée à Saint-Barth, entre milliardièmes et fans de Johnny.

19:30 Le portrait de la semaine

Alex Lutz, entre rire et larmes

Une âme artistique précoce. Le théâtre, la scène pour faire rire.

Dans son dernier spectacle, sacré Molière l’Humour, Alex Lutz accomplit l’exploit de nous faire pleurer mais surtout de nous faire rire de la disparition de son père. Mais avant lui, il y a aussi sa mère qui lui a inspiré le personnage de Catherine dans le drôlissime « Catherine et Liliane ».

Avec « Sexe, Grog et Rocking chair », il sera sur la scène du « Dôme de Paris », le 20 juin, puis en tournée dans toute la France.