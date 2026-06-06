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"Sept à Huit" dimanche 7 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 juin 2026 217
"Sept à Huit" dimanche 7 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 7 juin 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

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18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

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19:30 Le portrait de la semaine 

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Une âme artistique précoce. Le théâtre, la scène pour faire rire.

Dans son dernier spectacle, sacré Molière l’Humour, Alex Lutz accomplit l’exploit de nous faire pleurer mais surtout de nous faire rire de la disparition de son père. Mais avant lui, il y a aussi sa mère qui lui a inspiré le personnage de Catherine dans le drôlissime « Catherine et Liliane ».

Avec « Sexe, Grog et Rocking chair », il sera sur la scène du « Dôme de Paris », le 20 juin, puis en tournée dans toute la France.

 

Dernière modification le samedi, 06 juin 2026 20:22
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