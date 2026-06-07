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"13h15 le dimanche" rend hommage à Bernadette Chirac ce 7 juin 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 juin 2026 285
"13h15 le dimanche" rend hommage à Bernadette Chirac ce 7 juin 2026 sur France 2

Ce 7 juin 2026, le magazine "13h15 le dimanche" rend hommage à Bernadette Chirac avec la diffusion du document « Un amour de conquête » qui retrace le parcours exceptionnel du couple emblématique qu'elle formait avec l'ancien président Jacques Chirac.

Après l'annonce de la disparition le vendredi 5 juin de Bernadette Chirac à l'âge de 93 ans, "13h15 le dimanche" a souhaité rendre hommage à l'ancienne première dame.

Bernadette et Jacques Chirac, un roman français, l'histoire d'un couple dont la vie se confond avec un demi-siècle de vie politique. Soixante-trois ans de mariage ! L'alliance des contraires : lui, fougueux, fonceur, séducteur, gouailleur ; elle, discrète, timide, appliquée, tenace...

Si la politique ne figurait pas dans le contrat de mariage, elle s'est vite invitée dans la vie de ce couple atypique. Bernadette est devenue une partenaire active pour accompagner la carrière de son mari avant de s'impliquer elle-même dans la vie publique.

Des témoignages et des archives oubliées

Le magazine "13h15 le dimanche" a recueilli le témoignage de leur fille cadette Claude Chirac, longtemps conseillère de son père. Elle jette un regard sur ses jeunes années, sur la maladie de sa sœur et revient sur la période élyséenne de Jacques Chirac (1995-2007).

"13h15" s'est rendu en Corrèze et parcourt des images d’archives oubliées, commentées par Line Renaud, François Baroin ou encore Jacques Toubon.

Retour sur l'itinéraire hors du commun du couple Chirac.

Un document signé Stéphane Dépinoy, Simon Fichet et Fanny Martino.

Voir également :

L'hommage à Bernadette Chirac se poursuivra ce dimanche 7 juin 2026 en seconde partie de soirée sur France 2 :
Hommage à Bernadette Chirac sur France 2 ce dimanche 7 juin 2026
Dernière modification le dimanche, 07 juin 2026 11:07
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