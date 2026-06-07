"En société" dimanche 7 juin 2026, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

Dimanche 7 juin 2026 à 18:30, Emilie Tran Nguyen présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "En société". Voici le sommaire et les invités reçus cette semaine.

"En société" est le rendez-vous d'access du dimanche soir construit autour de trois grands reportages. Une émission qui se veut riche en images avec de l'immersion, des portraits mais aussi des grands récits...

Avec son équipe, Emilie Tran Nguyen raconte les vies, les destins des femmes et des hommes, tous ceux qui marquent notre époque, interrogent, inspirent ou même dérangent notre société.

Revenir sur le terrain pour être au plus près de la parole et des faits, renforcer l'image et le reportage pour donner à voir tous les visages de notre société.

Autour d'Emilie Tran Nguyen, les reporters de la rédaction viendront nous raconter ce qu'ils ont vu, les coulisses de leur rencontre mais aussi tout ce qu'il n'ont pas pu forcément filmer.

En plateau, des intellectuels ou des témoins interviendront pour réagir et approfondir les grandes questions posées par les reportages.

Au sommaire ce dimanche 7 juin 2026 :

Identité et Fraternité

À quatre jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, une question : la France peut-elle encore faire corps ? La fraternité est inscrite dans la devise républicaine, mais que vaut encore ce mot dans un pays traversé par la défiance, et face à une offre politique de plus en plus radicale ? Promesse républicaine, besoin intime, pratique du quotidien : on s’interrogera sur ce qui relie encore les Français.

Alexandre de Vitry, maître de conférences en littérature française du XXe et du XXIe siècles à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, auteur du livre « Le droit de choisir ses frères. Une histoire de la fraternité » aux éditions Gallimard.

Politique • L'autre campagne des Français

À un an de la présidentielle, dans quel état d’esprit sont les Français ? Pouvoir d’achat en berne, services publics qui s'éloignent, déserts médicaux qui s’installent… Et pour y répondre, des discours politiques qui se radicalisent… Alors comment les Français abordent-ils l’avenir ? Les journalistes du magazine sont allées dans l’Aveyron, à la rencontre de ceux qui vivent dans les zones rurales, et qu’on entend peu. Ils confient leur sentiment d’abandon et leur défiance envers la politique.

Laurence de Nervaux, directrice de Destin Commun, étude Destin Commun “Fraternels professionnels Coiffeurs, commerçants, pharmaciens : les artisans de la cohésion”.

Coupe du monde • Le mondial de Trump

Politique et sport font-ils bon ménage ? Et plus précisément politique et football. Direction les États-Unis de Donald Trump où va se jouer en partie la Coupe du monde… Et déjà, le président américain fait de cet événement une arme politique : démonstration de puissance, tensions migratoires, proximité avec la FIFA, visas sous surveillance… D’ailleurs, si les joueurs iraniens ont obtenu leurs visas pour le Mexique, ils l’attendent toujours pour pouvoir jouer certains matchs aux États-Unis… Et puis nous verrons qu’en France aussi, le Mondial peut jouer sur le moral, ou refléter les tensions de notre société…

Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport et du football, enseignant à Sciences Po Paris sur le sport africain.

Yannis Yemmi, chroniqueur au Winamax Football Club.