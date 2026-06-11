"28 minutes" jeudi 11 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 11 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce jeudi 11 juin 2026 :



Coupe du monde de football : un trophée pour Donald Trump ?

La Coupe du monde 2026 s’ouvre aujourd’hui aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pour un mois de compétition. Alors que la Fifa promeut un football censé unir le monde, l’accès au territoire américain reste conditionné aux visas et aux choix sécuritaires de Washington. Des membres de la délégation iranienne attendent ainsi toujours leur autorisation d’entrée. Dans ce contexte, le Mondial 2026 apparaît comme une vitrine de la puissance américaine et un test politique grandeur nature. Pour en parler, Elisabeth Quin reçoit Lukas Aubin, directeur de recherche à l’Iris, responsable du programme sport et géopolitique.

Financements records, rivalités entre États : doit-on ralentir la course à l'IA ?

SpaceX, une des sociétés d’Elon Musk, devrait faire son entrée en Bourse le 12 juin. L’homme d’affaires espère lever 75 milliards de dollars pour développer des infrastructures liées à l’IA allant jusqu’à envisager des centres de données dans l’espace. Les deux autres géants de l’IA, également américains, OpenAI et Anthropic, ont eux aussi fait une demande d’introduction en Bourse ces dernières semaines. Cette expansion s’accompagne de préoccupations environnementales et sociales, en raison de la forte consommation d’eau et d’électricité des data centers, mais aussi des risques de suppressions d’emplois. Selon une étude de Coface et de l’Observatoire des emplois menacés et émergents, 16 % des emplois pourraient être menacés d’ici la fin de la décennie.

Xavier Mauduit revient sur la visite du pape Léon XIV en Espagne, l’occasion pour lui d’évoquer le traité de Tordesillas, quand l’Espagne et le Portugal se sont partagé le monde.

Marie Bonnisseau nous parle des milliers de Japonais fâchés contre Donald Trump, qui se prend pour le personnage de manga Naruto sur les réseaux.