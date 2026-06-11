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"Chroniques criminelles" : L'affaire Cyrille Adam dit « Loup Blanc » sur TFX samedi 13 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 259
"Chroniques criminelles" : L'affaire Cyrille Adam dit « Loup Blanc » sur TFX samedi 13 juin 2026

Samedi 13 juin 2026 à 21:10, TFX rediffusera un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : Violeur, escroc ou vrai chaman ? Les mystères du « Loup Blanc ».

Le 23 septembre 2024 à Nîmes, la foule se presse devant la Cour criminelle du Gard. C’est un procès peu ordinaire qui s’ouvre ce jour-là.

Celui d’un homme qui se fait appeler le "Loup Blanc". Un chaman aux allures de chef indien, qui prétend guider ses disciples vers l’harmonie intérieure, à coup de séances de yoga, de breuvages naturels et de méditation. Mais pas seulement… Plusieurs adeptes l’accusent de viols et d’escroqueries. Cyrille Adam - de son nom - nie les faits. Il risque jusqu’à 20 ans de prison.

Alors, faux gourou et vrai prédateur ? Ou bien authentique chaman ? Quelle sera la décision du jury ?

Les principaux intervenants :

  • « Alice » : victime
  • « Caroline » : victime
  • « Patrick » : victime
  • Jean-Baptiste Cesbron : avocat des parties civiles
  • Carlo-Alberto Brusa : avocat de la défense
  • Yanick Philipponnat : journaliste à Midi Libre
  • Xavier Bénéroso : journaliste spécialiste des faits divers
  • Stéphane Bouchet : journaliste spécialiste des faits divers
  • Laurent Layet : psychiatre.
Dernière modification le jeudi, 11 juin 2026 17:21
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