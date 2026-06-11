"C ce soir" jeudi 11 juin 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Jeudi 11 juin 2026 à 22:55 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du jeudi 11 juin 2026 :

Affaire Patrick Bruel • Le premier MeToo français ?

C’est une semaine où deux temporalités semblent se rejoindre : celle de la parole des victimes et celle de la justice.

Après 48h de garde à vue, Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel… Le tout, moins de 3 mois après les révélations de Médiapart - une accélération spectaculaire dans une affaire dont les premiers témoignages remontent pourtant en 2019, il y a déjà 7 ans.

Alors qu’une trentaine de femmes accusent aujourd’hui le chanteur, il est désormais poursuivi y compris pour des faits initialement classés sans suite… Alors faut-il y voir un tournant judiciaire ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Cécile Ollivier, grand reporter police/justice pour le magazine ELLE.

Titiou Lecoq, romancière, essayiste.

Jean-Michel Aubry Journet, éditeur musical, ambassadeur de l'association #MeTooMedia, cofondateur du collectif #MusicToo avec Rose Lamy.

Lenaïg Bredoux, journaliste, co-directrice éditorial à Médiapart.

Zoé Royaux, avocate pénaliste, porte-parole de la Fondation des femmes.

Denis Salas, essayiste et ancien magistrat.