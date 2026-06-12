"Ça commence aujourd'hui" vendredi 12 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 75 ans et amoureux !
À 75 ans, l’amour n’a rien perdu de sa magie. Bien au contraire : il se nourrit d’expériences, de complicité et d’une tendre confiance construite au fil du temps. Qu’il s’agisse d’une histoire qui dure depuis des décennies ou d’une rencontre inattendue, être amoureux à 75 ans prouve que le cœur, lui, ne connaît pas d’âge.
15:05 Un village... et tant de mystères !
Véronique et son mari ont acheté un château du XIVème siècle, le rêve de Véronique. Mais très vite, des phénomènes surnaturels : fantômes, bruits, objets qui bougent seraient apparus dans le château. Aujourd’hui, le château est ouvert aux visiteurs et amateurs de spiritisme...