"Ça commence aujourd'hui" vendredi 12 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 12 juin 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 75 ans et amoureux !

À 75 ans, l’amour n’a rien perdu de sa magie. Bien au contraire : il se nourrit d’expériences, de complicité et d’une tendre confiance construite au fil du temps. Qu’il s’agisse d’une histoire qui dure depuis des décennies ou d’une rencontre inattendue, être amoureux à 75 ans prouve que le cœur, lui, ne connaît pas d’âge.

15:05 Un village... et tant de mystères !

Véronique et son mari ont acheté un château du XIVème siècle, le rêve de Véronique. Mais très vite, des phénomènes surnaturels : fantômes, bruits, objets qui bougent seraient apparus dans le château. Aujourd’hui, le château est ouvert aux visiteurs et amateurs de spiritisme...