"C à vous" vendredi 12 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 12 juin 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 12 juin 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Ce vendredi 12 juin 2026, pas d'émission en direct, France 5 vous proposera une compilation des meilleurs moments dans un best of.

20:00 C à vous, la suite

Le best of des meilleurs moments de l'émission se poursuivra dans la seconde partie.