"C à vous" vendredi 12 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 12 juin 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Ce vendredi 12 juin 2026, pas d'émission en direct, France 5 vous proposera une compilation des meilleurs moments dans un best of.
20:00 C à vous, la suite
Le best of des meilleurs moments de l'émission se poursuivra dans la seconde partie.