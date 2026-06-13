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"Appels d'urgence" : Secours en hélico avec les pompiers des Bouches-du-Rhône sur TFX lundi 15 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 76
"Appels d'urgence" : Secours en hélico avec les pompiers des Bouches-du-Rhône sur TFX lundi 15 juin 2026

Lundi 15 juin 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Urgences vitales et secours en hélico pour les pompiers des bouches-du-rhône ».

Avec 400 sorties par jour et plus de 140 000 interventions par an, les pompiers des Bouches-du-Rhône connaissent un rythme de travail soutenu.

Immersion avec ces femmes et hommes qui ne manquent pas de courage et agissent autour des grandes villes comme Marseille et Aix-en-Provence.

Ce département, très animé, attire de très nombreux touristes et cela augmente les incidents. Alors, pour faire face aux accidents de la route, qui représentent souvent une urgence vitale, ils comptent sur l’hélicoptère piloté par Magali, une quarantenaire dynamique qui est l’une des deux seules femmes pilotes de la sécurité civile.

Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 13:59
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