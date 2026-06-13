"C à vous" samedi 13 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
19:00 C à vous
Ce samedi 13 juin 2026, pas d'émission en direct, France 5 vous proposera une compilation des meilleurs moments dans un best of.
20:00 C à vous, la suite
Le best of des meilleurs moments de l'émission se poursuivra dans la seconde partie.