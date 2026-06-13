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"C à vous" samedi 13 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 298
"C à vous" samedi 13 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 13 juin 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Ce samedi 13 juin 2026, pas d'émission en direct, France 5 vous proposera une compilation des meilleurs moments dans un best of.

20:00 C à vous, la suite

Le best of des meilleurs moments de l'émission se poursuivra dans la seconde partie.

Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 15:19
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