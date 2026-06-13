"Sept à Huit" dimanche 14 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 14 juin 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Cap sur Oléron

Avec près de 300 jours de soleil par an, des plages préservées, d’immenses campings et des huîtres renommées bien au-delà de nos frontières, l’île d’Oléron séduit chaque année des milliers de visiteurs. Sept à Huit dévoile comment cette île est-elle devenue le paradis de l'atlantique.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Enquête sur ces coachs d'un nouveau genre

Leurs méthodes séduisent des milliers de personnes avec une même promesse : devenir riche rapidement.

Villas et riads d’exception

Villas de prestige, riads rénovés et résidences haut de gamme : à Marrakech, le marché immobilier connaît une véritable effervescence. Attirés par le climat, la qualité de vie et des prix encore attractifs comparés à certaines capitales européennes, investisseurs étrangers et acquéreurs fortunés se disputent les biens les plus recherchés.

19:30 Le portrait de la semaine

Audrey Fleurot

On l’attrape entre deux tournages. Ces dernières années, Audrey Fleurot enchaine séries et films, à la télé et au cinéma. La peur de ne pas travailler, qui l’a longtemps habitée, n’a pas pour autant disparu. Mais depuis le phénoménal succès de HPI, série la plus regardée de la télé, achetée dans 105 pays, adaptée aux États-Unis, elle est devenue une actrice populaire.

Elle est à l’affiche du film « Les Parfait(s) : arnaques en famille » de Ludovic Bernard, en salle le 24 juin.