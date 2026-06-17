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"Bonjour ! Avec vous" jeudi 18 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 281
"Bonjour ! Avec vous" jeudi 18 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Jeudi 18 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 18 juin 2026 :

Immobilier : c'est le moment d'acheter ? et de vendre ?

Après plusieurs années marquées par une forte hausse des prix, puis par un ralentissement lié à la remontée des taux d’intérêt, le marché immobilier semble aujourd’hui entrer dans une phase de stabilisation. Les prix ne progressent plus aussi rapidement et, dans certaines régions, ils connaissent même un léger recul. Cette situation offre davantage de marge de négociation aux acquéreurs, qui peuvent parfois obtenir des conditions plus avantageuses qu’il y a quelques années.

Jeudi matin, Bonjour avec Vous fait le point sur le marché immobilier avec Antoine Cellard, notaire.

Une question revient sans cesse chez les particuliers : faut-il acheter maintenant ou attendre ? Et pour les propriétaires, est-ce le bon moment pour vendre ?

Dernière modification le mercredi, 17 juin 2026 21:39
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