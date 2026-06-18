"Chroniques criminelles" sur l'affaire Francette Pierre-Emile, samedi 20 juin 2026 sur TFX

Samedi 20 juin 2026 à 21:10, TFX vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Chroniques Criminelles” consacré à l'affaire Francette Pierre-Emile: « La mort mystérieuse de l’institutrice ».

Pour ce numéro de "Chroniques Criminelles", partons sous le soleil des Antilles pour une affaire qui a secoué la Martinique pendant de longs mois.

Le 2 décembre 2014, Francette Pierre-Emile, une institutrice sans histoire disparaît mystérieusement pendant sa pause déjeuner. Très vite, sa famille donne l’alerte et les recherches s’organisent… En vain.

Les enquêteurs découvrent alors que la dernière personne à avoir vu Francette vivante est Philippe Ponsar, son ex-gendre. Leurs relations n’étaient pas au beau fixe et les disputes entre eux étaient fréquentes. Mais cela en fait-il pour autant un meurtrier ?

La réponse dans ce document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :