"Chroniques criminelles" sur l'affaire Francette Pierre-Emile, samedi 20 juin 2026 sur TFX

Pour ce numéro de "Chroniques Criminelles", partons sous le soleil des Antilles pour une affaire qui a secoué la Martinique pendant de longs mois.
Le 2 décembre 2014, Francette Pierre-Emile, une institutrice sans histoire disparaît mystérieusement pendant sa pause déjeuner. Très vite, sa famille donne l’alerte et les recherches s’organisent… En vain.
Les enquêteurs découvrent alors que la dernière personne à avoir vu Francette vivante est Philippe Ponsar, son ex-gendre. Leurs relations n’étaient pas au beau fixe et les disputes entre eux étaient fréquentes. Mais cela en fait-il pour autant un meurtrier ?
La réponse dans ce document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.
Principaux intervenants :
- Alexa Pierre-Emile : fille de Francette Pierre-Emile
- Dinah Rioual-Rosier : avocate des parties civiles
- Murielle Renar-Legrand : avocate des parties civiles
- Ludovic Romain : avocat des parties civiles
- Melinda Boulai : journaliste France-Antilles Martinique
- Geneviève Tell : directrice de l’Ecole Saint Joseph de Cluny et amie de Francette
- Paule Gabriel : collègue et amie de Francette
- Virginie Selvetti : journaliste
- Jean-Marc Pulvar : journaliste RCI FM
- Stéphane Cougnaud : commandant à la PJ de la Martinique.