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"Chroniques criminelles" sur l'affaire Francette Pierre-Emile, samedi 20 juin 2026 sur TFX

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 18 juin 2026 87
"Chroniques criminelles" sur l'affaire Francette Pierre-Emile, samedi 20 juin 2026 sur TFX

Samedi 20 juin 2026 à 21:10, TFX vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Chroniques Criminelles” consacré à l'affaire Francette Pierre-Emile:  « La mort mystérieuse de l’institutrice ».

Pour ce numéro de "Chroniques Criminelles", partons sous le soleil des Antilles pour une affaire qui a secoué la Martinique pendant de longs mois.

Le 2 décembre 2014, Francette Pierre-Emile, une institutrice sans histoire disparaît mystérieusement pendant sa pause déjeuner. Très vite, sa famille donne l’alerte et les recherches s’organisent… En vain.

Les enquêteurs découvrent alors que la dernière personne à avoir vu Francette vivante est Philippe Ponsar, son ex-gendre. Leurs relations n’étaient pas au beau fixe et les disputes entre eux étaient fréquentes. Mais cela en fait-il pour autant un meurtrier ?

La réponse dans ce document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

  • Alexa Pierre-Emile : fille de Francette Pierre-Emile
  • Dinah Rioual-Rosier : avocate des parties civiles
  • Murielle Renar-Legrand : avocate des parties civiles
  • Ludovic Romain : avocat des parties civiles
  • Melinda Boulai : journaliste France-Antilles Martinique
  • Geneviève Tell : directrice de l’Ecole Saint Joseph de Cluny et amie de Francette
  • Paule Gabriel : collègue et amie de Francette
  • Virginie Selvetti : journaliste
  • Jean-Marc Pulvar : journaliste RCI FM
  • Stéphane Cougnaud : commandant à la PJ de la Martinique.
Dernière modification le jeudi, 18 juin 2026 14:20
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