"C dans l'air" jeudi 18 juin 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce jeudi 18 juin 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 18 juin 2026, Aurélie Casse reçoit Sepideh Farsi, réalisatrice franco-iranienne.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de plusieurs experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

James André, grand reporter à France 24.

Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient et présidente de l’IREMMO.

Maya Khadra, enseignante et éditorialiste internationale à La revue politique et parlementaire.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Le thème de l'émission :

La signature était annoncée pour vendredi. C’est finalement à distance, et sous les dorures du château de Versailles, que Donald Trump a voulu parapher hier soir le protocole d’accord de paix avec l’Iran, à la table du dîner avec Emmanuel Macron. Pas d’images aux côtés du président iranien, ni de poignées de main. Mais une signature surprise, relate Le Parisien, avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, demandant un coup de main à Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, pour lui trouver une imprimante à Versailles après 23 heures.

Est-ce parce que de difficiles négociations vont débuter ? Ou parce que la fin de la guerre « sur tous les fronts » au Moyen-Orient se fait au prix de concessions majeures ? Washington impose au régime iranien de diluer son uranium enrichi. En échange, il autorise l’Iran à reprendre les ventes de son pétrole et promet un chèque de 300 000 milliards de dollars pour la reconstruction du pays.

« Il s’agit d’un document historique et d’un message émanant d’un Iran puissant : la paix sera instaurée dans le respect mutuel », a déclaré sur les réseaux sociaux le président iranien Massoud Pezeshkian après avoir signé le document. Téhéran a également indiqué que son programme balistique n’était pas au menu des négociations à venir avec les États-Unis.

Donald Trump, de son côté, a dénoncé ce jeudi sur son réseau Truth Social les nombreuses voix aux États-Unis qui critiquent le protocole d’accord, les qualifiant d’« imbéciles », de « jaloux », de « malhonnêtes » ou de « stupides ». Il faut dire qu’outre-Atlantique, rares sont les Américains à applaudir, même parmi les soutiens du président. Objectifs d’avant-guerre oubliés, pouvoir iranien renforcé… Les médias américains sont nombreux à dénoncer les « concessions » de Donald Trump à l’Iran. Chose rare, Fox News, la chaîne préférée du locataire de la Maison Blanche, ne mâche pas non plus ses mots.

Alors que sait-on, pour l’heure, du contenu de cet accord ? Que dit-il des points clés qui divisent les deux pays ? Les États-Unis sont-ils les grands perdants de la guerre en Iran ? Et que va faire Israël ? Tsahal mène toujours des frappes dans le sud du Liban et l’annonce d’un futur accord entre Washington et Téhéran a été très mal accueillie par l’État hébreu, qui n’a pas participé aux discussions.

De quoi faire naître des tensions avec Donald Trump, d’autant que le président américain vient de signer cet accord à distance. La nouvelle phase qui s’ouvre ce vendredi en Suisse prévoit des négociations thématiques avec l’Iran pendant 60 jours. Mais la République islamique conditionne toujours cet accord à la fin des opérations militaires dans le pays du Cèdre.

La Chine a déclaré ce jeudi qu’elle « continuera à jouer un rôle actif et constructif pour atteindre une paix et une stabilité durables au Moyen-Orient et dans la région du Golfe ».

« À ce stade critique, toutes les parties concernées, y compris Israël, devraient agir dans l’intérêt de la paix et de la stabilité régionales » et en faveur de la diplomatie « plutôt que du contraire », a répondu le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères à une question sur la poursuite par Israël des opérations militaires au Liban.

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Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.