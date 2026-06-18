"28 minutes" jeudi 18 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 18 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce jeudi 18 juin 2026 :



Santé mentale : la psy des enfants sonne l’alerte

La psychologue pour enfants et adolescents Caroline Goldman fait paraître “Pourquoi ? La psychologie expliquée aux plus de 15 ans” (éditions Dunod), quatrième et dernier tome de sa série “Pourquoi ?”. Elle s'adresse aux plus de 15 ans à travers douze leçons consacrées au bonheur, à l'intelligence, aux rêves ou encore au sens de la vie. Caroline Goldman intervient régulièrement dans les débats sur l'autorité parentale, l'éducation positive ou encore l'évolution de la pédopsychiatrie.

Israël et les États-Unis : le divorce est-il consommé ?

Dans la nuit du 17 au 18 juin, les présidents américain et iranien ont signé à distance le protocole d’accord pour mettre fin au conflit entre leurs deux pays. Le texte prévoit notamment, selon des hauts responsables américains, la mise en place “immédiate” d’un cessez-le-feu, y compris au Liban. Israël, qui mène des combats et bombarde le sud du Liban depuis le début du conflit, n’a pas commenté l’accord. Depuis le sommet du G7 à Évian, Donald Trump avait annoncé ce cessez-le-feu global tout en qualifiant sa relation avec Benyamin Nétanyahou de “formidable partenariat”. ll avait tout de même reconnu un “petit différend” entre leurs deux pays sur la stratégie menée au Liban contre le Hezbollah.

La fondation Louis Vuitton consacre une exposition rétrospective à l’artiste américain Alexander Calder pour les cinquante ans de sa disparition. L'occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l'histoire du “Cirque de Calder”.

Marie Bonnisseau s’intéresse à une enquête au Japon visant plusieurs fabricants de glaces soupçonnés d’avoir augmenté leurs prix de manière injustifiée, à l’approche d’un été caniculaire.