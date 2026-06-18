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"C ce soir" jeudi 18 juin 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 18 juin 2026 236
"C ce soir" jeudi 18 juin 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Jeudi 18 juin 2026 à 22:40 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du jeudi 18 juin 2026 :

Coupe du Monde 2026  Le mondial de Trump ?

Déjà une semaine depuis le coup d’envoi de la Coupe du monde de foot 2026. Un Mondial co-organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis… Pourtant, depuis le début de la compétition, un seul visage s’impose : celui de Donald trump.

Donald Trump, qui vante un Mondial de tous les records… en profite pour mettre en scène sa politique migratoire. Visas refusés, staff interdit de territoire, arbitre refoulé à la frontière… le tout, dans le silence assourdissant de la FIFA, qui revendique un football “apolitique” tout en déroulant le tapis rouge au président américain.

Alors : Coupe du Monde de foot ou Coupe du monde de Trump ? Le football est-il devenu un outil au service d’un projet politique ? 

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Seghir Lazri, sociologue du sport, chroniqueur pour le Nouvel Obs.

Kethevane Gorjestani, chroniqueuse internationale chez France 24.

Vanessa Le Moigne, journaliste sportive, spécialisée dans le foot à BEIN sport.

Xavier Barret, journaliste foot, chroniqueur à RFI et France 24.

Eric Coquerel, député La France Insoumise.

Tidiany M’bo, chroniqueur, éditorialiste sur la chaîne l'Équipe et pour le Winamax Football Club.

Dernière modification le jeudi, 18 juin 2026 20:54
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