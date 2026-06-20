"Grands reportages" : Dans les coulisses de l'aéroport de Marseille, samedi 20 juin 2026 sur TF1

Samedi 20 juin 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Dans les coulisses de l'aéroport de Marseille » un document inédit réalisé par Liza Kroh.

Avec plus de 3 millions de passagers, c'est le 4ème plus important aéroport de France. C'est surtout un aéroport en pleine mutation avec son terminal international récemment rénové et ses 130 destinations desservies à travers le monde.

Pendant la haute saison, le moindre couac peut avoir de grandes conséquences sur la fluidité du trafic... Dans cette agitation les salariés s'activent en coulisses pour accompagner les voyageurs, gérer les situations de crise...et réaliser leurs rêves.

Pendant plusieurs mois, et de façon exceptionnelle, l'aéroport de Marseille a ouvert ses portes à une équipe de "Grands Reportages". Des coulisses au tarmac en passant par le centre de contrôle, vous en découvrirez tous les secrets.

Emeline vient de décrocher un poste saisonnier d'hôtesse d'accueil à l'aéroport de Marseille, avec un objectif : transformer ce CDD en CDI pour s'installer définitivement dans sa ville de cœur. Pour y parvenir, elle devra rapidement faire ses preuves, notamment auprès d'une clientèle VIP où elle n'a pas le droit à l'erreur.

Julie a quitté son métier de coiffeuse il y a un an pour devenir agente de piste. Actuellement chargée du tri-bagages, elle vise cet été le poste d'assistante au casque, c’est-à-dire guider les avions sur le tarmac. Elle devra d'abord suivre une formation et répondre à certains critères.

Sur le tarmac, Arnaud, gendarme à la brigade des transports aériens de Marseille, veille à la moindre faille. Avec une affluence record attendue cet été, il va devoir redoubler d’efforts auprès des passagers.

Ludovic, ancien champion du monde de pizza, inaugure dans quelques jours sa pizzeria en salle d'embarquement du terminal 1 collée à d’autres concurrents de restauration rapide. Il devra s'adapter à une clientèle de voyageurs pressés tout en respectant les contraintes strictes de ce lieu ultra-sécurisé.

Alexia travaille à l'aéroport de Marseille depuis 10 ans. Après être passée par tous les postes, la coordinatrice passagers compte bien continuer à gravir les échelons, mais un gigantesque incendie va mettre ses nerfs à rude épreuve.