recherche
Sport

Coupe du Monde : France / Irak en direct sur M6 lundi 22 juin 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 juin 2026 290
Coupe du Monde : France / Irak en direct sur M6 lundi 22 juin 2026

Lundi 22 juin 2026 à partir de 22:50, en direct du Lincoln Financial Field de Philadelphie, M6 diffusera en direct le match de Coupe du Monde entre la France et l'Irak.

La deuxième journée du Groupe I de la Coupe du Monde 2026 propose une affiche inédite entre France et Irak. Les deux sélections se retrouvent pour la première fois dans l'histoire de la compétition mondiale lors d'une rencontre disputée à Philadelphie.

Championne du monde à deux reprises, la France aborde ce rendez-vous avec l'ambition de confirmer son statut parmi les favoris du tournoi. Les Bleus évoluent dans un groupe relevé comprenant également le Sénégal et la Norvège.

De son côté, l'Irak signe son retour sur la scène mondiale après une longue absence. Les « Lions de Mésopotamie » ont obtenu leur qualification au terme d'un parcours exigeant et espèrent créer la surprise face à l'une des grandes nations du football international.

Cette confrontation pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe. Entre l'expérience française et l'enthousiasme irakien, tous les ingrédients sont réunis pour un match particulièrement attendu.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Sport, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle&quot; révélés sur RMC Découverte lundi 22 juin 2026

"Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle" révélés sur RMC Découverte lundi 22 juin 2026

20 juin 2026 - 12:50

Sur le même thème...

Coupe du Monde : Belgique / Iran en direct sur M6 dimanche 21 juin 2026

Coupe du Monde : Belgique / Iran en direct sur M6 dimanche 21 juin 2026

19 juin 2026 - 11:18

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur…

19 juin 2026 - 09:32 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...