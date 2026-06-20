Coupe du Monde : France / Irak en direct sur M6 lundi 22 juin 2026

Lundi 22 juin 2026 à partir de 22:50, en direct du Lincoln Financial Field de Philadelphie, M6 diffusera en direct le match de Coupe du Monde entre la France et l'Irak.

La deuxième journée du Groupe I de la Coupe du Monde 2026 propose une affiche inédite entre France et Irak. Les deux sélections se retrouvent pour la première fois dans l'histoire de la compétition mondiale lors d'une rencontre disputée à Philadelphie.

Championne du monde à deux reprises, la France aborde ce rendez-vous avec l'ambition de confirmer son statut parmi les favoris du tournoi. Les Bleus évoluent dans un groupe relevé comprenant également le Sénégal et la Norvège.

De son côté, l'Irak signe son retour sur la scène mondiale après une longue absence. Les « Lions de Mésopotamie » ont obtenu leur qualification au terme d'un parcours exigeant et espèrent créer la surprise face à l'une des grandes nations du football international.

Cette confrontation pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe. Entre l'expérience française et l'enthousiasme irakien, tous les ingrédients sont réunis pour un match particulièrement attendu.