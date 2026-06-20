"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 21 juin 2026 sur France 3

Dimanche 21 juin 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, député du Nord.

11:50 Edouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale.

Au sommaire :

Une image d’abord : celle de Donald Trump signant un protocole d’accord de paix avec l’Iran sous les ors du château de Versailles. Emmanuel Macron, organisateur de ce dîner, en tirera-t-il des bénéfices sur les plans politique et diplomatique ?

Une autre image de la semaine aussi : celle de lycéens passant les épreuves du baccalauréat sous la canicule, ou encore de travailleurs confrontés à des températures avoisinant les 40 degrés. Tandis que le monde s’interroge sur un avenir de plus en plus façonné par l’intelligence artificielle, la France suffoque sous la chaleur, s’inquiète du dérèglement climatique et voit déjà s’allonger la liste des prétendants à l’Élysée.

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.