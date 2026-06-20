recherche
Magazines

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 21 juin 2026 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 juin 2026 236
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 21 juin 2026 sur France 3

Dimanche 21 juin 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, député du Nord.

11:50 Edouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale.

Au sommaire :

Une image d’abord : celle de Donald Trump signant un protocole d’accord de paix avec l’Iran sous les ors du château de Versailles. Emmanuel Macron, organisateur de ce dîner, en tirera-t-il des bénéfices sur les plans politique et diplomatique ?

Une autre image de la semaine aussi : celle de lycéens passant les épreuves du baccalauréat sous la canicule, ou encore de travailleurs confrontés à des températures avoisinant les 40 degrés. Tandis que le monde s’interroge sur un avenir de plus en plus façonné par l’intelligence artificielle, la France suffoque sous la chaleur, s’inquiète du dérèglement climatique et voit déjà s’allonger la liste des prétendants à l’Élysée.

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.

Dernière modification le samedi, 20 juin 2026 10:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : J'irai au bout de mes rêves, samedi 20 juin 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : J'irai au bout de mes rêves, samedi 20 juin 2026 sur TF1

20 juin 2026 - 10:59

Sur le même thème...

&quot;13h15 le samedi&quot; en immersion au bataillon de marins-pompiers de Marseille ce 20 juin 2026 sur France 2

"13h15 le samedi" en immersion au bataillon de marins-pompiers de Marseille ce 20 juin 2026 sur France 2

20 juin 2026 - 10:27

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur…

19 juin 2026 - 09:32 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...