"Au bout de l'enquête" samedi 20 juin 2026 sur France 2, les enquêtes diffusées cette semaine

Samedi 20 juin 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro best of du magazine "Au bout de l'enquête" avec un retour sur plusieurs affaires.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14.05 • Le crime était parfait

Ils avaient commis le crime parfait, mais le sentiment de culpabilité ou la maladresse ont fini par les perdre.

C’est le cas du meurtrier d'Anne-Marie Richy qui s’est lui rappelé au bon souvenir des enquêteurs alors que l’affaire restait mystérieuse.

Dans le cas de l’affaire Robert Pichon, le couple de meurtriers, pris de remords, est lui-même allé se dénoncer à la gendarmerie.

15.00 • Ils échappent de peu à la mort

En France, il y a environ 1000 homicides par an. Et quatre fois plus de tentatives d’homicide. Et donc nombreuses sont les victimes qui frôlent la mort. Une nuit de 2013, Rachel Autrand est réveillée par un homme qui lui tire dessus à plusieurs reprises… Quant aux époux Moulin, ils découvrent en 2001 une bombe à retardement sous leur lit. Qui peut bien en vouloir à ces gens qui mènent une vie rangée et tranquille ?

16.00 • Affaire Didier Tallineau, itinéraire d’un criminel en série

Chateaubriand, petite bourgade tranquille de Loire Atlantique. Ce 21 juillet 1999, Carole, une jeune femme de 20 ans, sort avec des amis dans un bar. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard, elle a été sauvagement assassinée. Un suspect est arrêté, il avoue. Mais l’enquête ne s’arrête pas là, elle va déboucher sur un incroyable rebondissement et révéler un meurtrier récidiviste. Il menait jusque-là une vie tranquille sans jamais avoir été inquiété.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.