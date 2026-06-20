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"Appels d'urgence" sur l’autoroute du soleil, lundi 22 juin 2026 sur TFX

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 juin 2026 249
"Appels d'urgence" sur l’autoroute du soleil, lundi 22 juin 2026 sur TFX

Lundi 22 juin 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX un numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Chassés-croisés de l’été : urgence sur l’autoroute du soleil ».

Ce sont des moments forts vécus par des centaines de milliers de Français chaque année : les grands départs des vacances et les chassés-croisés de l’été.

Les équipes d’Appels d’Urgence se sont mobilisées pour les montrer sous un point de vue différent : au cœur de l’événement mais côté coulisses, avec les hommes et les femmes qui assurent en première ligne la sécurité des vacanciers, les pompiers et les gendarmes de l’autoroute A7, celle qui mène vers le Sud.

Durant ces grands déplacements, ils sont sur tous les fronts : la gestion des plus gros bouchons de l’année, des accidents en série, des malaises quand le soleil tape.

Mais il faut compter aussi avec les délinquants en tout genre qui suivent les vacanciers à la trace, notamment sur les aires d’autoroute : cambriolage de camping-cars la nuit, vols de cartes bancaires le jour, vous verrez comment les gendarmes pistent ces voyous qui gâchent les départs en vacances.

Dernière modification le samedi, 20 juin 2026 12:29
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