recherche
Magazines

"C à vous" samedi 20 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 juin 2026 318
"C à vous" samedi 20 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 20 juin 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Présidentielle, Europe : les patrons veulent peser

Thomas Buberl, directeur général d’Axa, et Etienne Gernelle, directeur du Point, auteurs du livre « Il suffit de s’aimer – Le destin européen » (éditions Flammarion)

Face à de nouvelles plaintes et témoignages, Patrick Bruel contre-attaque

Alice Augustin, grand reporter à Elle, spécialiste des questions de société et de violences sexistes et sexuelles.

Benjamin Locoge, rédacteur en chef culture de Paris Match.

20:00 C à vous, la suite

Thierry Lhermitte pour la pièce de théâtre « La rencontre ».

Denis Brogniart pour la finale de « Koh-Lanta, les reliques du destin », mardi 23 juin sur TF1.

Benjamin Tranié pour le film « Une famille de bâtards », sur Amazon Prime Video.

Dernière modification le samedi, 20 juin 2026 14:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Sommaire du magazine &quot;20h30 le samedi&quot; ce 20 juin 2026 sur France 2

Sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 20 juin 2026 sur France 2

20 juin 2026 - 14:09

Sur le même thème...

Sommaire du magazine &quot;20h30 le samedi&quot; ce 20 juin 2026 sur France 2

Sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 20 juin 2026 sur France 2

20 juin 2026 - 14:09

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur…

19 juin 2026 - 09:32 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...