"C à vous" samedi 20 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
19:00 C à vous
Présidentielle, Europe : les patrons veulent peser
Thomas Buberl, directeur général d’Axa, et Etienne Gernelle, directeur du Point, auteurs du livre « Il suffit de s’aimer – Le destin européen » (éditions Flammarion)
Face à de nouvelles plaintes et témoignages, Patrick Bruel contre-attaque
Alice Augustin, grand reporter à Elle, spécialiste des questions de société et de violences sexistes et sexuelles.
Benjamin Locoge, rédacteur en chef culture de Paris Match.
20:00 C à vous, la suite
Thierry Lhermitte pour la pièce de théâtre « La rencontre ».
Denis Brogniart pour la finale de « Koh-Lanta, les reliques du destin », mardi 23 juin sur TF1.
Benjamin Tranié pour le film « Une famille de bâtards », sur Amazon Prime Video.