"C à vous" samedi 20 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 20 juin 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Présidentielle, Europe : les patrons veulent peser

Thomas Buberl, directeur général d’Axa, et Etienne Gernelle, directeur du Point, auteurs du livre « Il suffit de s’aimer – Le destin européen » (éditions Flammarion)

Face à de nouvelles plaintes et témoignages, Patrick Bruel contre-attaque

Alice Augustin, grand reporter à Elle, spécialiste des questions de société et de violences sexistes et sexuelles.

Benjamin Locoge, rédacteur en chef culture de Paris Match.

20:00 C à vous, la suite

Thierry Lhermitte pour la pièce de théâtre « La rencontre ».

Denis Brogniart pour la finale de « Koh-Lanta, les reliques du destin », mardi 23 juin sur TF1.

Benjamin Tranié pour le film « Une famille de bâtards », sur Amazon Prime Video.