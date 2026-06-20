"C dans l'air" samedi 20 juin 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 20 juin 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 20 juin 2026, Aurélie Casse reçoit David Rigoulet-Roze, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), chercheur associé à l'EISMENA et rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques.

Donald Trump a signé le protocole d'accord avec l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, mercredi soir au château de Versailles, soit deux jours avant la date prévue initialement. Une décision inattendue qui a pris de court jusqu’aux membres du gouvernement français présents.

Le président américain a visiblement jugé que le cadre se prêtait à une séquence diplomatique historique. Et les efforts d'Emmanuel Macron pour apparaître comme le leader des Européens semblent avoir été récompensés. Mais quel avantage le président français peut-il tirer de cette signature, alors que beaucoup s'accordent à dire qu'il s'agit d'un mauvais mémorandum ?

Aux États-Unis, les critiques pleuvent jusque dans les rangs des partisans de Donald Trump. Le texte est jugé par de nombreux experts comme étant bien trop favorable à l'Iran. Donald Trump sort-il de cette séquence plus fragilisé que jamais ?

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nicolas Berrod, journaliste, Chef adjoint du service Santé Sciences pour le journal Le Parisien – Aujourd’hui en France.

Frédéric Denhez, journaliste, spécialiste des questions environnementales à Marianne.

Chloé Nabédian, journaliste spécialiste des questions climatiques, vice-présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Dr Agnès Ricard-Hibon, présidente honoraire de la Société Française de Médecine d’Urgence, porte-parole de Samu-Urgences de France.

Karine de La Rouère, diététicienne (en duplex)

Le thème de l'émission :

Canicule : faut-il annuler la Fête de la musique ?

Alors que l'été n'a pas encore commencé, la France fait déjà face à la deuxième vague de chaleur de l'année. Cette canicule fait suffoquer les habitants et pose question à la veille de la traditionnelle Fête de la musique. Est-il en effet raisonnable de maintenir l'événement face aux risques pour la santé ?

Le ministre de l’intérieur Laurent Nuñez a assuré hier qu’il n’y aurait pas de remise en cause générale des festivités prévues. "Je crois qu’il faut se garder d’une vision trop globale", a de son côté déclaré aujourd'hui la ministre de la Culture Catherine Pégard. Alors que Météo France place dimanche 35 départements en vigilance rouge et 45 en vigilance orange, Catherine Pégard appelle cependant à "une extrême vigilance". Le gouvernement laisse pour l'heure aux préfectures et aux municipalités la décision de maintenir ou pas les festivités prévues demain. Plusieurs municipalités ont d'ores et déjà annoncé l’annulation d’événements.

Face à cette canicule, les agriculteurs, en première ligne, sont très inquiets et contraints de s'adapter. Plusieurs préfectures ont pris hier des arrêtés exceptionnels visant à "adapter certaines activités aux conditions météorologiques actuelles, à préserver la santé des travailleurs et des habitants, ainsi qu’à prévenir les risques d’incendie". En Charente-Maritime, les professionnels peuvent ainsi déroger à l’arrêté sur le bruit en travaillant aux heures les plus fraîches de la journée, c’est-à-dire dès 6 heures le matin ou jusqu’à 20 heures le soir. L'objectif est de limiter au maximum l’exposition des travailleurs aux fortes températures.

A la faveur de ces conditions météorologiques exceptionnelles, le moustique tigre, désormais bien implanté dans l'hexagone, fait figure de menace. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance face aux risques de maladies, en limitant les eaux stagnantes dans les espaces extérieurs. Les ARS craignent une augmentation des foyers de chikungunya. Des actions de prévention et de surveillance avaient déjà été lancées dès le début du mois de mai, lors de la première vague de chaleur.

Faut-il annuler la Fête de la musique en raison des risques pour la santé liés aux fortes chaleurs ? Comment les agriculteurs s'adaptent-ils à la canicule ? Comment se prémunir du moustique tigre, de retour à la faveur des conditions météorologiques actuelles ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.