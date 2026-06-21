"Grands Reportages" : Grandes vacances pour petits budgets, dimanche 21 juin 2026 sur TF1

Dimanche 21 juin 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Grandes vacances pour petits budgets » un document inédit réalisé par Julie Goron et Laura Sahin.

Pour la plupart des Français, les vacances estivales sont sacrées. Mais avec l'augmentation du coût de la vie et des prix des carburants s'offrir une pause estivale devient de plus en plus difficile pour de nombreuses familles.

Pour partir malgré tout, les Français s'adaptent et font tout pour s'offrir de belles vacances à petit prix. Vélotourisme, séjours tout compris, échanges de maisons... Des formules qui permettraient de profiter sans se ruiner. Mais sont-elles vraiment avantageuses ?

Laurence, Christine et Bastien ne disposent que de 500 euros chacun pour profiter de leurs vacances d’été. Pour se dépayser tout en respectant ce budget serré, ils ont décidé de voyager à vélo ! Leur objectif : atteindre le Colisée de Rome, soit 1200 kilomètres à parcourir au départ de Nîmes. Mais avec les pannes et la chaleur, leurs vacances vont se transformer en parcours du combattant !

Gary et Cassiopée misent sur le « all inclusive » : une semaine sur l'île de Lanzarote aux Canaries, vol, logement et activités inclus, pour 650 euros par personne. Reste à résister aux extras, car c'est souvent là que la facture s'envole.

Marion et Alexandre sont eux adeptes de l’échange de maisons. Ils s’offrent donc des logements gratuits partout dans le monde. Des vacances qu’ils ne pourraient jamais s’offrir autrement. Cette année, ils troqueront leur maison au Québec contre trois logements en France. Une formule qui nécessite cependant une certaine dose d’adaptation.