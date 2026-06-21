"13h15 le dimanche" ; France / États-Unis, la grande désillusion ? dimanche 21 juin 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 21 juin 2026 sur France 2, un voyage à travers l'histoire pour analyser l'évolution des relations diplomatiques, politiques et culturelles entre la France et les États-Unis, de la guerre d'indépendance américaine en 1776 jusqu'à nos jours.

Alors que les États-Unis s'apprêtent à célébrer en grande pompe, le 4 juillet prochain, les 250 ans de leur indépendance, "13h15 le dimanche" retrace l'histoire des relations qu'ils entretiennent avec la France, fondées sur les mêmes valeurs démocratiques, et les liens qui existent entre les deux pays.

Jamais les relations entre les États-Unis et la France n’avaient atteint ce niveau de tension. Mais est-ce un point de rupture ou une crise passagère comme il y en a eu tant d’autres dans l'histoire d'un pays désormais âgé de 250 ans ?

À travers l’allégorie d’un couple franco-américain incarné par deux personnages au bord du divorce, "13h15 le dimanche" retrace le destin de deux nations, de 1776 à nos jours. De la rencontre fondatrice aux malentendus politiques, des élans héroïques aux désillusions chroniques, une histoire commune faite de passion et de trahisons.

Épisode 1 • 1776-1886 : l’amour rend-il aveugle ?

En 1776, Grace, jeune héritière américaine, croise le chemin de Louis, héritier d'une vieille lignée française. De leur rencontre à leur mariage en 1886, naît une alliance fondée sur un besoin mutuel et une fascination réciproque. Une relation qui scelle les premiers liens entre les États-Unis et la France.

1905-1939 • Pour le meilleur et pour le pire

Installée en France auprès de Louis, Grace voit peu à peu l'euphorie de la rencontre amoureuse céder la place aux désillusions. Sur fond de bouleversements historiques majeurs, de 1905 à 1939, le couple traverse crises, drames et réconciliations, porté par une admiration mutuelle qui résiste aux épreuves.

1952-1989 • Chambre à part

Grace mène désormais la danse et bouscule l'équilibre du couple. De 1952 à 1989, entre rivalités, prises d'indépendance et compromis, elle et Louis trouvent un fragile modus vivendi sans jamais rompre définitivement.

2003-2026 • Trop c'est trop ?

De 2003 à nos jours, Grace et Louis exposent désormais leurs différends au grand jour. Entre ressentiment, accusations de trahison et éloignement croissant, le couple franco-américain vacille, tiraillée entre tentations de rupture et intérêts communs.

Une série documentaire en 4 épisodes, signée Anne-Sophie Chaumier Le Conte, Nicolas Bozino et Fanny Martino / FTV Presse.