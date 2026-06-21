recherche
Magazines

"13h15 le dimanche" ; France / États-Unis, la grande désillusion ? dimanche 21 juin 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 juin 2026 248
"13h15 le dimanche" ; France / États-Unis, la grande désillusion ? dimanche 21 juin 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 21 juin 2026 sur France 2, un voyage à travers l'histoire pour analyser l'évolution des relations diplomatiques, politiques et culturelles entre la France et les États-Unis, de la guerre d'indépendance américaine en 1776 jusqu'à nos jours.

Alors que les États-Unis s'apprêtent à célébrer en grande pompe, le 4 juillet prochain, les 250 ans de leur indépendance, "13h15 le dimanche" retrace l'histoire des relations qu'ils entretiennent avec la France, fondées sur les mêmes valeurs démocratiques, et les liens qui existent entre les deux pays.

Jamais les relations entre les États-Unis et la France n’avaient atteint ce niveau de tension. Mais est-ce un point de rupture ou une crise passagère comme il y en a eu tant d’autres dans l'histoire d'un pays désormais âgé de 250 ans ?

À travers l’allégorie d’un couple franco-américain incarné par deux personnages au bord du divorce, "13h15 le dimanche" retrace le destin de deux nations, de 1776 à nos jours. De la rencontre fondatrice aux malentendus politiques, des élans héroïques aux désillusions chroniques, une histoire commune faite de passion et de trahisons.

Épisode 1 1776-1886 : l’amour rend-il aveugle ?

En 1776, Grace, jeune héritière américaine, croise le chemin de Louis, héritier d'une vieille lignée française. De leur rencontre à leur mariage en 1886, naît une alliance fondée sur un besoin mutuel et une fascination réciproque. Une relation qui scelle les premiers liens entre les États-Unis et la France.

1905-1939  Pour le meilleur et pour le pire

Installée en France auprès de Louis, Grace voit peu à peu l'euphorie de la rencontre amoureuse céder la place aux désillusions. Sur fond de bouleversements historiques majeurs, de 1905 à 1939, le couple traverse crises, drames et réconciliations, porté par une admiration mutuelle qui résiste aux épreuves.

1952-1989  Chambre à part

Grace mène désormais la danse et bouscule l'équilibre du couple. De 1952 à 1989, entre rivalités, prises d'indépendance et compromis, elle et Louis trouvent un fragile modus vivendi sans jamais rompre définitivement.

2003-2026  Trop c'est trop ?

De 2003 à nos jours, Grace et Louis exposent désormais leurs différends au grand jour. Entre ressentiment, accusations de trahison et éloignement croissant, le couple franco-américain vacille, tiraillée entre tentations de rupture et intérêts communs.

Une série documentaire en 4 épisodes, signée Anne-Sophie Chaumier Le Conte, Nicolas Bozino et Fanny Martino / FTV Presse.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 21 juin 2026 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 juin 2026 sur France 2

21 juin 2026 - 11:23

Sur le même thème...

&quot;13h15 le dimanche&quot; ; France / États-Unis, la grande désillusion ? dimanche 21 juin 2026 sur France 2

"13h15 le dimanche" ; France / États-Unis, la grande désillusion ? dimanche 21 juin 2026 sur France 2

21 juin 2026 - 10:33

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 21 juin 2026 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 juin …

21 juin 2026 - 11:23 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...