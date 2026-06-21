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"Beau Geste" dimanche 21 juin 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 juin 2026 252
"Beau Geste" dimanche 21 juin 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 21 juin 2026 à 22:45, Pierre Lescure vous proposera de revoir les meilleurs moments de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Pierre Lescure sera avec Miou-Miou et André Dussolier pour le film « Chers parents ».

Pierre Lescure sera également aux côtés de Gérard Jugnot à l'occasion de la sortie de son film « Mauvaise pioche ».

La comédienne Mélanie Thierry sera également aux côtés de Pierre Lescure.

Louise Bourgoin passera chez l'affichiste de Beau Geste.

Beau Geste vous fera découvrir le métier méconnu de staffer au cinéma.

Beau Geste consacrera un sujet sur l'intelligence artificielle. Le cinéma en chair et en os va-t-il totalement disparaitre ? 

Bau Geste remontera le temps en 1985 avec Éric Toledano et Olivier Nakache sur les lieux du tournage de leur film « Juste une illusion ».

Dernière modification le dimanche, 21 juin 2026 11:55
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