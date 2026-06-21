"En société" dimanche 21 juin 2026, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

Dimanche 21 juin 2026 à 18:30, Emilie Tran Nguyen présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "En société". Voici le sommaire et les invités reçus cette semaine.

"En société" est le rendez-vous d'access du dimanche soir construit autour de trois grands reportages. Une émission qui se veut riche en images avec de l'immersion, des portraits mais aussi des grands récits...

Avec son équipe, Emilie Tran Nguyen raconte les vies, les destins des femmes et des hommes, tous ceux qui marquent notre époque, interrogent, inspirent ou même dérangent notre société.

Revenir sur le terrain pour être au plus près de la parole et des faits, renforcer l'image et le reportage pour donner à voir tous les visages de notre société.

Autour d'Emilie Tran Nguyen, les reporters de la rédaction viendront nous raconter ce qu'ils ont vu, les coulisses de leur rencontre mais aussi tout ce qu'il n'ont pas pu forcément filmer.

En plateau, des intellectuels ou des témoins interviendront pour réagir et approfondir les grandes questions posées par les reportages.

Au sommaire ce dimanche 21 juin 2026 :

Réchauffement climatique • Un défi pour la République

La canicule. L’été commence aujourd’hui 21 juin, et déjà nous suffoquons. Et comme à chaque épisode de chaleur, le même sentiment revient : l’urgence est là, mais nous ne sommes pas prêts. Et pourtant, depuis plus de cinquante ans, les alertes climatiques sont là. Alors, pourquoi un tel déni, et surtout maintenant, comment s’adapter à ce nouveau monde étouffant ?

Gaspard Koenig, philosophe, écrivain, président du cercle de réflexion GenerationLibre, auteur de « Aqua » aux éditions de L’Observatoire

Climat • 50 ans de déni

Nabil Wakim, journaliste au Monde, spécialiste des questions climatiques, producteur du podcast « Chaleur Humaine » et auteur de « Chaleur humaine » aux éditions du Seuil (13.10.23), réédité "Chaleur humaine. 24 réponses à la menace climatique" aux éditions Points (Livre poche).

Trump - Iran • Un accord sans vainqueur ?

Qu’il fasse chaud ou froid, Donald Trump parade : au G7 à Evian, il est arrivé en retard en disant être le patron, et au château de Versailles, il a clamé une victoire totale contre l’Iran…

Mais derrière l'autocongratulation et les flatteries, une autre image émerge, celle d’un président affaibli, contesté jusque dans son propre camp, un camp qui voit en Iran, je cite “la pire bourde diplomatique de l’histoire des Etats-Unis”. Une impression renforcée par l’annonce hier après-midi d’une nouvelle fermeture du détroit d’Ormouz par Téhéran. Décryptage en plateau d’une puissance en trompe-l'oeil…

Florian Louis, historien, docteur de l’École des Hautes Etudes en sciences sociales (EHESS), membre de la rédaction de la revue Grand Continent.

Alexandra Schwartzbrod, journaliste, directrice adjointe de la rédaction de Libération, co-autrice de « Les Pins de Rechmaya » aux éditions Arthaud.

Cuba • Prochain front de Trump ?

Une puissance qui après l’Iran, pourrait s’abattre sur Cuba. Depuis plusieurs semaines, Washington multiplie les sanctions et déploie son armada au large de l’île. Objectif : faire tomber le régime castriste. Mais à quel prix ?

Reportage à Miami, où les exilés cubains se divisent entre ceux qui espèrent une intervention de Donald Trump et ceux qui redoutent une asphyxie de l’île, dont la population serait la première victime.