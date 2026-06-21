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"Bonjour ! Avec vous" lundi 22 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 juin 2026 313
"Bonjour ! Avec vous" lundi 22 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Lundi 22 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 22 juin 2026 :

Spéciale canicule

Températures records, nuits étouffantes, consommation d’énergie en hausse… La canicule s’installe et soulève de nombreuses interrogations. Comment se protéger efficacement de la chaleur ? Ces épisodes extrêmes sont-ils appelés à se multiplier ? Quel est l’impact de la climatisation sur nos factures, mais aussi sur l’économie et l’environnement ?

Pour vous aider à mieux comprendre ces phénomènes et leurs conséquences, deux experts répondent à toutes vos questions :

Evelyne Dhéliat sur la météo, les prévisions et les effets du réchauffement climatique.

Nicolas Doze, spécialiste en économie qui reviendra sur le coût de la climatisation, l'impact sur le pouvoir d’achat, et les conséquences pour les entreprises et l’économie française.

Dernière modification le dimanche, 21 juin 2026 21:04
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