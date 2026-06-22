"Enquêtes criminelles" sur la disparition de Lina dans le Bas-Rhin, mercredi 24 juin 2026 sur W9

Mercredi 24 juin 2026 à 21:25, Nathalie Renoux et Michel Mary présenteront sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquêtes criminelles" qui sera consacré à la disparition de Lina.

Ce drame a bouleversé la France entière. Le 23 septembre 2023, à Plaine (Bas-Rhin), Lina, 15 ans, quitte son domicile. Elle a rendez-vous à 60 km de là, à Strasbourg avec son petit ami Tao pour le déjeuner.

Pour rejoindre la gare de Saint-Blaise-la-Roche depuis son domicile, la jeune femme doit emprunter un chemin qui traverse la forêt et marcher 30 minutes environ. Avant de disparaître, Lina a envoyé à Tao un selfie, ensuite son téléphone passe sur messagerie et plus personne ne parviendra à la joindre, elle n’arrivera jamais à destination. Alors que s’est-il passé sur ce chemin isolé ?

Est-ce que son copain Tao, qui perd son téléphone lors d’une des battues et qui ne peut plus justifier ses allées et venues, est impliqué ? Ou est-ce l’un des deux hommes contre qui Lina a porté plainte pour viol quelques semaines plus tôt ?

Fanny Groll, la mère de Lina, multiplie les appels à témoins. Mais la médiatisation de son histoire va finir par se retourner contre elle. En octobre 2024, le corps de Lina est découvert dans un bois isolé près de Nevers dans la Nièvre, à plus de 500 km de sa maison. L’enquête bascule et un suspect va finir par émerger.

Pour Enquêtes criminelles, Fanny, la mère de Lina, a accepté exceptionnellement de revenir sur ce drame qui l’a touchée et nous raconte dans le détail son combat pour faire émerger la vérité.

À la suite, Enquêtes criminelles revient sur l'assassinat de Jean-Christophe Piel.

Le 24 août 2021 à Breuil-le-Vert (Oise), ce kinésithérapeute de 41 ans est abattu chez lui d’une balle dans la tête alors qu'il jardine, avant de partir travailler. L'homme avait beaucoup d'ennemis, à commencer par son ex-femme Delphine Pinto dont le passé trouble et les talents de manipulatrice attirent l'attention des enquêteurs. Delphine Pinto pourrait-elle être à l’origine du meurtre de son ex-mari ? Problème : au moment des faits, elle bénéficie d’un alibi en béton…