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"Enquête d'action" : Paris sous tension, la BAC contre-attaque vendredi 26 juin 2026 sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 249
"Enquête d'action" : Paris sous tension, la BAC contre-attaque vendredi 26 juin 2026 sur W9

Au sommaire du magazine "Enquête d'action" vendredi 26 juin 2026 à 21:25 sur W9, la rediffusion du document « Paris sous tension : la BAC contre-attaque ! ».

Enquête d’Action vous propose une immersion exceptionnelle sur la « plus belle avenue du monde » : les Champs Élysées à Paris. 

C’est un des quartiers les plus visités de la capitale : 2 à 3 millions de piétons l’empruntent chaque mois et tout autant de voitures. Avec ses boutiques de luxe, ses restaurants réputés et ses palaces, il accueille un flux incessant de Parisiens et touristes. Une aubaine pour les délinquants.

Les policiers de la Brigade Anticriminalité (BAC) du 8e arrondissement sont sur le terrain 24 heures sur 24. Ils traquent le moindre comportement suspect. Notamment celui des voleurs à l’arrachée et des cambrioleurs de commerces.

Sur les Champs Élysées se trouvent des boîtes de nuit et des clubs de jeux très prisés des fêtards. Le trafic de drogue y est fréquent. Une autre menace inquiète les policiers en opération : deux hommes stationnés devant un établissement de nuit seraient armés. Un signalement pris très au sérieux : les assassinats et règlements de compte liés au grand banditisme sont réguliers dans le quartier.

Un peu plus loin, sur l’avenue, des loueurs de voiture de luxe proposent pour plusieurs centaines d’euros un tour du quartier à bord de bolides surpuissants. Seulement, il est interdit d’utiliser la voie publique à des fins commerciales. Vendeurs à la sauvette, services illégaux, spectacles de rue improvisés : les policiers de la Brigade Territoriale de Contact (BTC) ont pour mission de faire place nette.

Dernière modification le mercredi, 24 juin 2026 15:11
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