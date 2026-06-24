recherche
Magazines

"Quotidien" mercredi 24 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 431
"Quotidien" mercredi 24 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 24 juin 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 24 juin 2026 :

Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialiste du climat.

Charli XCX pour le film « Eruption » en salle ce mercredi et son album « Music, Fashion, Film » disponible le 24 juillet.

Invité en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.

Dernière modification le mercredi, 24 juin 2026 18:36
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mercredi 24 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mercredi 24 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

24 juin 2026 - 15:49

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; mercredi 24 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mercredi 24 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

24 juin 2026 - 15:49

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 21 juin 2026 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 juin …

21 juin 2026 - 11:23 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...