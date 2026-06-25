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"Ça commence aujourd'hui" jeudi 25 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 juin 2026 280
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 25 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 25 juin 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Emprisonnés à l'autre bout du monde… pour rien !

15:05 Coma : il nous raconte leur étrange voyage

Faustine Bollaert reçoit des témoins ayant expérimenté la mort imminente pendant un coma. Une sensation inoubliable qu'ils nous racontent sur le plateau.

En 2004, Patricia a dû subir une opération de chirurgie bénigne, mais elle a fait 2 arrêts cardiaques et a été plongée dans un coma artificiel de 5 jours où elle a vécu une expérience de mort imminente. Elle a été projetée dans un autre univers, s’est sentie apaisée et a ressenti un amour inconditionnel.

En 2009, Sébastien a eu un grave accident de la route avec un poids lourd. Plongé dans le coma pendant 15 jours, son cœur s’est arrêté de battre pendant quelques instants... Pendant ce laps de temps où il était "mort", Sébastien a vécu une expérience de mort imminente.

Dernière modification le jeudi, 25 juin 2026 09:03
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