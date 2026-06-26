"C à vous" vendredi 26 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 26 juin 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 26 juin 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Affaire Lyhanna, guet-apens à Narbonne...

Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Canicule : annulations en pagaille, interdictions... la pression s'accentue sur les urgences

Mathias Wargon, chef du service des urgences du centre hospitalier Delafontaine (Seine-Saint-Denis) et président de l'Observatoire régional des urgences d'Île-de-France.

Lieutenant-colonel Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

20:00 C à vous, la suite

André Manoukian pour l'émission "Entre duel et duo : Jean-François Zygel et André Manoukian en concert aux Taillades" ce soir à 21:05 sur France 5, pour l'émission "Le grand échiquier célèbre la Méditerranée" jeudi 2 juillet à 20:50 sur France 2 et pour sa tournée dans toute la France ainsi que pour le Festival "Cosmo Jazz" du 20 au 25 juillet à Chamonix-Mont-Blanc.

Julia Piaton et Niels Hamel Brochen pour le film "Les caprices de l'enfant roi" en salle depuis le 24 juin

Christophe Robert.

Wyclef Jean pour son album "Clef notes" disponible ce vendredi.