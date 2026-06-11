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"Le Grand Échiquier" célèbre la Méditerranée sur France 2 jeudi 2 juillet 2026, les invités

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 213
"Le Grand Échiquier" célèbre la Méditerranée sur France 2 jeudi 2 juillet 2026, les invités

Jeudi 2 juillet 2026 à 20:50, France 2 diffusera un nouveau numéro du "Grand échiquier" dans lequel Claire Chazal et André Manoukian célèbrent la Méditerranée.

À l’occasion de la Saison Méditerranée, "Le Grand Échiquier", le grand rendez-vous culturel et musical de France Télévisions, propose une soirée exceptionnelle, vibrante et lumineuse, qui célèbre le dialogue des cultures.

Sous la conduite de Claire Chazal et d’André Manoukian, cette édition inédite célèbre la Méditerranée comme un territoire de dialogue, de transmission et de création, où les cultures se rencontrent, se répondent et cheminent ensemble.

De ses rives orientales à ses rivages européens, la Méditerranée se raconte ici à travers ses voix, ses artistes et ses émotions. Sur scène, l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles dirigé par Lucie Leguay accompagne une constellation d’artistes d’exception.

Parmi eux : Hélène Ségara, Patrick Fiori, Hiba Tawaji, Yael Naim, Ibrahim Maalouf, Ycare ou encore I Muvrini.

Figure centrale de la soirée, Ibrahim Maalouf, en maître de cérémonie musical, a imaginé des séquences inédites, entouré de complices trompettistes, offrant des moments spectaculaires, vivifiants et incarnés. Dès l’ouverture avec Love Anthem, il donne le ton d’une soirée où la musique devient langage universel.

La soirée enchaîne les tableaux d’exception :

Des duos inédits entre Hiba Tawaji, Ycare et Ibrahim Maalouf.

Une escale flamenco avec Ruben Molina .

Un hommage aux grandes divas méditerranéennes, de Dalida à Oum Kalthoum.

Une incursion lyrique avec La Traviata et Carmen.

Des créations mêlant danse, musique classique et influences contemporaines.

Chaque séquence dessine une Méditerranée plurielle, vivante, traversée par les langues, les exils, les fêtes et les espoirs.

Au-delà de la musique, cette édition propose une réflexion sensible sur ce qui unit les peuples méditerranéens : la transmission, la mémoire, les langues… et aussi bien sûr la cuisine, véritable patrimoine partagé.

Autour du chef Grégory Cohen, cette dimension essentielle sera mise à l’honneur comme un puissant vecteur de lien et de convivialité. À travers les saveurs et les traditions culinaires, c’est une autre manière de raconter la Méditerranée qui se dessine : celle d’un art de vivre qui rassemble et unit au-delà des frontières.

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