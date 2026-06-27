"Au bout de l'enquête" samedi 27 juin 2026 sur France 2, les affaires diffusées cette semaine

Samedi 27 juin 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro best of du magazine "Au bout de l'enquête" avec un retour sur plusieurs affaires.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14.05 • Vengeances mortelles

La vengeance est un plat qui se mange froid, et certains crimes viennent confirmer cet adage. Comme dans cette affaire qui se passe dans les Landes, en septembre 2019. Guy Lecomte, un homme sans histoires, est retrouvé chez lui sauvagement assassiné. Et en janvier 2018, à Tarbes, Joël Balme a été victime d’une vengeance préparée depuis longtemps.

15.00 • Affaire Odile Touche, le voyeur assassin

Les heures qui ont précédé sa mort sont glaçantes. Odile Touche, 36 ans, a été observée nue à son insu dans sa salle de bains avant d’être étranglée et violée. Au bout d’investigations minutieuses, les enquêteurs vont comprendre qu’Odile Touche connaissait son meurtrier et l’avait même mentionné à plusieurs reprises dans son journal intime.

16.00 • Affaire Romain Barré, adolescence criminelle

Nantes, 27 septembre 2016. Comme souvent, Romain Barré, jeune agent immobilier en pleine ascension, dîne avec sa bande de copains après sa journée de travail. À l'issue de la soirée, il disparaît purement et simplement. Ses amis, choqués, se mobilisent massivement pour tenter de le retrouver. Grâce aux investigations rapides et méthodiques de la police, un enchaînement fatal des événements va être mis au jour.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.