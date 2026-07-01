"Enquête d'action" en immersion avec les douaniers de Roissy, d'Orly et des autoroutes, vendredi 3 juillet 2026 sur W9

Vendredi 3 juillet 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Roissy, Orly, autoroutes : les douaniers ne lâchent rien ».

Jamais la douane française n'avait cogné aussi fort : en 2025, 108 tonnes de stupéfiants saisies, dont 31 tonnes de cocaïne. Une explosion de +49 % en un an ! Et le champ de bataille tient en 32 km² : Paris-Charles-de-Gaulle, première porte d'entrée du pays, où défilent 70 millions de voyageurs chaque année. Sur le tarmac comme dans les terminaux : les douaniers ne lâchent rien.

À l'arrivée des vols, la BSER passe tout au crible. Les agents épluchent les profils, traquent le moindre geste suspect et éventrent les valises avant même la sortie des passerelles. Un vol des Caraïbes débarque : le chef de brigade, Christophe, repère un touriste au profil trouble. Dans le double fond de sa valise, de la cocaïne soigneusement planquée. L'homme jure tout ignorer… c'est une « mule », un convoyeur payé par les trafiquants. Plus loin, un passager venu du Kenya intrigue : parti les mains vides, il revient croulant sous les bagages. Il finit par lâcher le morceau : du khat, une drogue très prisée en Afrique, dissimulée dans des draps.

Mais le danger n'est pas que dans les soutes. Dans les halls, c'est une autre guerre, plus discrète. En civil, le Groupe voie publique file les pickpockets qui dévalisent les bagages. À deux pas, des escrocs soutirent du cash aux voyageurs en feignant d'avoir loupé leur vol. À la descente d'un avion, la Police aux frontières débusque les filières clandestines : le chef d'équipe, Laurent, flaire deux hommes, dont l'un ne colle pas à la photo de son passeport. Le piège se referme quand l'accompagnateur prend les devants pendant l'interrogatoire : le passeur s'est trahi tout seul.

Si les aéroports parisiens sont les terrains d'action privilégiés des douaniers, la traque déborde aussi sur les routes : la DOD, l'unité de choc, file une banale voiture familiale conduite par un père de famille insoupçonnable. Dans la doublure d'un sac : de la cocaïne. À son domicile : liasses de billets et bijoux. Au centre de tri postal, le douanier Ludovic ouvre les colis du monde entier. Contrefaçons, faux médicaments, drogues commandées en ligne : tout y transite.