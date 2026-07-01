"28 minutes" mercredi 1er juillet 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 1er juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mercredi 1er juillet 2026 :



La vie quotidienne des Nord-Coréens comme vous ne l’aviez encore jamais vue

Entre 2017 et 2020, le photographe Stéphan Gladieu a effectué cinq séjours d'une quinzaine de jours en Corée du Nord, l'un des États les plus fermés et autoritaires au monde. De cette immersion est née une exposition, “Corée du Nord”, présentée jusqu'au 2 janvier 2028 au musée des Confluences à Lyon. Toujours accompagné de guides officiels, il est parvenu à réaliser une galerie de portraits d'anonymes, le plus souvent sur leur lieu de travail. Des images aux compositions très codifiées, inspirées de l'esthétique de la propagande du pays, qui donnent à voir les visages d'une population rarement représentée.

Sécheresse et partage de l’eau : faut-il donner la priorité aux agriculteurs ?

Alors que les nappes phréatiques affichaient un niveau satisfaisant en début d'année, la situation se dégrade en France. Selon le dernier bulletin du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), 86 % des nappes sont désormais en baisse. Si les fortes chaleurs de ces dernières semaines n'affectent pas directement les réserves d’eau souterraines, elles augmentent les besoins en eau de l'agriculture et de la population, accentuant la pression sur la ressource. Le Sénat a commencé, lundi 29 juillet, l'examen du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole. Les débats portent notamment sur un amendement instaurant un droit prioritaire à l'eau pour l’agriculture.

Keiko Fujimori a remporté l'élection présidentielle au Pérou. Fille de l'ancien président, Alberto Fujimori, elle est originaire d'une famille japonaise. L'occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l'histoire de l'immigration japonaise dans le pays.

Le ministère de la Culture vient de publier une liste de 22 termes de basket francisés. Marie Bonnisseau se penche sur la volonté de franciser le vocabulaire sportif.