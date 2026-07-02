recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" jeudi 2 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 2 juillet 2026 187
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 2 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 2 juillet 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Des années de mariage avec une femme... puis la révélation !

Dans ce numéro de "Ça commence aujourd'hui", les invités de Faustine Bollaert racontent comment et pourquoi ils ont longtemps caché leur homosexualité.

15:05 Cold Cases : elles sont déterminées à trouver la vérité

Faustine Bollaert reçoit 2 témoignages forts de cold cases, ces affaires judiciaires non élucidées.

Leïla, la mère de Dounia, a été retrouvée morte dans un canal non loin de chez elle en 2000. Pendant 22 ans, Dounia n’a jamais perdu espoir de connaître un jour la vérité. En 2022, le pôle Cold Case de Nanterre a étudié le dossier et une enquête a été relancée. En novembre dernier un suspect a été mis en examen, Dounia connaît cet homme...

Jean-Joseph, le père de Christine, a été retrouvé mort en 1989. Trois ans plus tard, Francis Heaulme, interrogé sur d’autres affaires, a avoué avoir tué Jean-Joseph et dessiné un croquis précis des lieux. À l’époque, Francis Heaulme n’était pas encore connu comme le tueur en série que l'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, il s’est rétracté et à cause de scellés et pièces à convictions égarés, l’affaire du meurtre de Jean-Joseph a été classée sans suite en 2002...

Dernière modification le jeudi, 02 juillet 2026 09:27
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Tous en cuisine&quot; jeudi 2 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

"Tous en cuisine" jeudi 2 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

02 juillet 2026 - 09:30

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; mercredi 1er juillet 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mercredi 1er juillet 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

01 juillet 2026 - 15:43

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...