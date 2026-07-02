Coupe du Monde : Paraguay / France en direct sur M6 samedi 4 juillet 2026

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 22:50, en direct du Lincoln Financial Field, à Philadelphie, M6 diffusera le match des 8ème de finale de la Coupe du Monde entre le Paraguay et la France.

L'équipe de France retrouve les matches à élimination directe les plus exigeants de la Coupe du monde 2026. Ce samedi 4 juillet, les Bleus affrontent le Paraguay en huitième de finale avec l'ambition de poursuivre leur route vers une troisième étoile mondiale. Face à eux, une sélection paraguayenne en pleine confiance, auteure de l'une des grandes surprises de ce début de phase finale.

La France aborde ce rendez-vous avec de solides certitudes. Après une phase de groupes parfaitement maîtrisée, les hommes de Didier Deschamps ont confirmé leur montée en puissance en dominant largement la Suède (3-0). Efficaces offensivement et rigoureux défensivement, les Tricolores affichent l'un des meilleurs bilans du tournoi avec une attaque prolifique et une défense particulièrement solide.

Le Paraguay, de son côté, arrive porté par un immense exploit. Opposée à l'Allemagne lors du tour précédent, l'Albirroja a fait preuve d'une remarquable solidité avant de s'imposer lors de la séance de tirs au but après un match nul (1-1). Une qualification qui démontre la capacité des Sud-Américains à résister sous pression et à faire déjouer des adversaires réputés supérieurs.

Cette affiche réveille également un souvenir marquant de l'histoire des Bleus. Lors de la Coupe du monde 1998, la France avait déjà affronté le Paraguay en huitième de finale. Il avait fallu attendre la prolongation et un célèbre but en or de Laurent Blanc pour envoyer les Français vers un parcours qui les conduira jusqu'au sacre mondial. Vingt-huit ans plus tard, les deux nations se retrouvent avec, une nouvelle fois, une qualification pour les quarts de finale en jeu.